تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم.. ومصطفى فتحي على دكة البدلاء ضد بتروجت

السبت، 17 مايو 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يوريتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه الأساسي لمباراة بتروجت.

ويواجه بيراميدز منافسه بتروجت في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز، ويتواجد مصطفى فتحي على دكة البدلاء.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي – فيستون ماييلي – إبراهيم عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - علي جبر - صديق إوجولا - محمود عبد العاطي - يوسف أوباما - مصطفى فتحي – أسامة جلال – مروان حمدي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة.

ويبتعد عن الأهلي المتصدر بفارق تقطتين، الذي سيلاقي في نفس التوقيت خصمه البنك الأهلي.

بيراميدز بتروجت الدوري المصري
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