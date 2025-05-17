تشكيل الأهلي – عودة هاني.. وجراديشار يقود الهجوم أمام البنك الأهلي

عاد محمد هاني للظهور من جديد في تشكيل الأهلي الأساسي أمام البنك الأهلي بعد الغياب عن المباراة الماضية ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة السابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري، ضمن مجموعة المنافسة على اللقب. في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويقود نيتس جراديشار هجوم الأهلي أمام البنك الأهلي، وذلك بعدما تعرض وسام أبو علي لإصابة في التدريبات قبل أيام.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – مصطفى العش – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد – نيتس جراديشار – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – خالد عبد الفتاح – أشرف داري – علي معلول – عمرو السولية – كريم وليد – أفشة – حسين الشحات – وسام أبو علي

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.