تشكيل بتروجت - بامبا يقود الهجوم أمام بيراميدز

يقود إسماعيل بامبا هجوم بتروجت في مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

ويلعب بتروجت ضد بيراميدز في الجولة السابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري، ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وتقام المباراة على استاد بتروسبورت.

وجاء تشكيل بتروجت الذي يعتمد عليه سيد عيد المدير الفني للفريق كالآتي:

المرمى: محمد خليفة

الدفاع: هادي رياض - محمد عكاشة - خالد أبو زيادة - محمود شديد

الوسط: أدهم حامد – بدر موسى – حامد حمدان

الهجوم: إسماعيل بامبا – جابريال شيكودي – رشاد المتولي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.