دوري NBA – نيويورك نيكس يحقق المفاجأة ويقصي بوسطن حامل اللقب

تأهل فريق نيويورك نيكس إلى نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA وذلك بعدما حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على بوسطن سيلتيكس حامل اللقب.

وفاز نيويورك نيكس على بوسطن في المباراة السادسة بينهما بنتيجة 119-81، لتنتهي السلسلة بينهما بنتيجة 4-2 لصالح نيويورك.

وبذلك وصل نيويورك نيكس لنهائي القسم الشرقي لأول مرة منذ 25 عاما.

ليضرب موعدا مثيرا مع إنديانا بيسيرز الذي تأهل للنهائي قبل أيام بالتغلب على كليفلاند كافاليرز.

شهدت المباراة تألق رباعي فريق نيويورك حيث سجل أوجي أنونوبي 23 نقطة، وكارل أنتوني تاونز 21 نقطة، وميكال بريدجيز 22 نقطة، وجيلين برونسون 23 نقطة.

في القسم الغربي لا يزال مينيسوتا تمبرولفوز منتظرا الطرف الثاني في النهائي ما بين دنفر ناجيتس وأوكلاهوما سيتي ثاندرز بعدما وصلت السلسلة بينهما للتعادل 3-3.