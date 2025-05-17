مصدر مقرب من الملالي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الزمالك

أوضح مصدر مقرب من الجزائري فريد الملالي حقيقة وجود مفاوضات للانتقال لـ الزمالك.

وربطت بعض التقارير اقتراب الجزائري من الانتقال لصفوف الزمالك لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حدث تواصل من الزمالك خلال الأيام الماضية لاستطلاع رأيه، لكن لم يحدث أي جديد والمفاوضات لم تتقدم".

وأضاف "فريد لا يضع مصر أولوية له في الوقت الحالي لأنه يمتلك عروضا أوروبية وخليجية".

صاحب الـ 27 عاما ينتهي تعاقده مع أنجيه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وتدرج الملالي في صفوف أكاديمية بارادو الجزائرية حتى احترف في فرنسا بصفوفه أنجيه وقضى 6 أشهر معارا لصفوف باو.

وخاض الملالي 34 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

ويستطيع شغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وخلال 139 مباراة مع أنجيه سجل 17 هدفا وصنع 13 في جميع المسابقات سواء بالدرجة الثانية أو الدرجة الأولى الفرنسية.