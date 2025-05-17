فابريجاس: تحدثت مع أندية أخرى.. وهذا قراري بشأن مستقبلي

السبت، 17 مايو 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

سيسك فابريجاس

أوضح سيسك فابريجاس المدير الفني لـ كومو قراره بشأن الاستمرار مع فريقه الموسم القادم.

ويستعد كومو لمواجهة منافسه هيلاس فيرونا في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "تحدثت مع النادي وحققنا تقدما، أنا سعيد هنا وأردت أن أفهم ما إذا كان الجميع يريد الاستمرار على هذا المنوال، ووجدت أن الجميع متفق معي في أفكاري".

وأضاف "تحدثت أيضا مع أندية أخرى، أنا أحترم الجميع ولذلك أتحدث مع كل الأندية".

وأكمل "في المستقبل أريد قائمة لاعبين أقل، 20 لاعبا فقط، هذا يسهل علينا الفوز لأننا لا نواجه أي ضغوط، لا أحب الكذب على الجماهير، أريد أن يكون الحديث متعلقا بتعزيز الفريق عن التأهل للبطولات الأوروبية لأنني لا أحب الكذب على الجماهير".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد المزيد لكومو وليس لي، يجب أن أشعر بالقدرة على مواصلة المشروع الموسم المقبل".

وحسب التقارير الصحفية، فإن فابريجاس تلقى اهتمامات من ميلان وباير ليفركوزن لخلافة تشابي ألونسو وكذلك روما ويوفنتوس.

ويحتل كومو المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة.

بينما يأتي فيرونا في المركز الـ15 برصيد 33 نقطة.

سيسك فابريجاس كومو الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا
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