وكيل أولمو يوضح حقيقة رحيله عن برشلونة في الصيف
السبت، 17 مايو 2025 - 17:26
كتب : FilGoal
أوضح أندي بارا وكيل داني أولمو لاعب برشلونة حقيقة رحيله في الصيف المقبل عن صفوف الفريق الكتالوني.
داني أولمو
النادي : برشلونة
وارتبط اسم أولمو (27 عاما) بارتداء قميص مانشستر سيتي الموسم المقبل.
وقال بارا عبر سكاي ألمانيا: "لا نتفاوض مع أي نادٍ آخر. داني سعيد للغاية في برشلونة حاليا، ويحقق ألقابا هناك، وهو في فريق رائع".
وأضاف "هذه الشائعات غير صحيحة، مع أن المستقبل لا يعلمه أحد أبدا".
وتوج أولمو بثلاثية محلية بقميص برشلونة هذا الموسم، وهي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.
وخلال موسمه الأول مع برشلونة سجل 11 هدفا و7 تمريرات حاسمة في 37 مباراة.
وانضم أولمو قادما من لايبزج الألماني بمقابل يصل لـ 60 مليون يورو.
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