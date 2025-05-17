وكيل أولمو يوضح حقيقة رحيله عن برشلونة في الصيف

السبت، 17 مايو 2025 - 17:26

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد لاس بالماس

أوضح أندي بارا وكيل داني أولمو لاعب برشلونة حقيقة رحيله في الصيف المقبل عن صفوف الفريق الكتالوني.

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

وارتبط اسم أولمو (27 عاما) بارتداء قميص مانشستر سيتي الموسم المقبل.

وقال بارا عبر سكاي ألمانيا: "لا نتفاوض مع أي نادٍ آخر. داني سعيد للغاية في برشلونة حاليا، ويحقق ألقابا هناك، وهو في فريق رائع".

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وأضاف "هذه الشائعات غير صحيحة، مع أن المستقبل لا يعلمه أحد أبدا".

وتوج أولمو بثلاثية محلية بقميص برشلونة هذا الموسم، وهي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

وخلال موسمه الأول مع برشلونة سجل 11 هدفا و7 تمريرات حاسمة في 37 مباراة.

وانضم أولمو قادما من لايبزج الألماني بمقابل يصل لـ 60 مليون يورو.

داني أولمو الدوري الإسباني برشلونة
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