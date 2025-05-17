محمد عودة مديرا فنيا لـ غزل المحلة

السبت، 17 مايو 2025 - 16:21

كتب : رضا السنباطي

محمد عودة - الهلال الليبي

أعلن نادي غزل المحلة تعيين محمد عودة مديرا فنيا لتدريب الفريق خلفا لنيكوديموس بابافسيليو.

وأقيل المدرب القبرصي من تدريب غزل المحلة أمس الجمعة بعد تلقي خسارة ثقيلة بنتيجة 4-0 من الجونة.

وستكون تلك الولاية الثانية لعودة مع زعيم الفلاحين بعدما درب الفريق في موسم 2021-22.

أخبار متعلقة:
غزل المحلة يقيل بابافسيليو قبل جولتين على نهاية الدوري الجونة يقسو على غزل المحلة برباعية ويشعل صراع الهبوط الاتحاد لـ في الجول: تحمل أسعار تذاكر الجماهير في مباراة غزل المحلة والدخول مجاني مودرن يشعل صراع الهبوط بفوز شاق على غزل المحلة

وحقق الفريق آنذاك تحت قيادة عودة الفوز في مباراتين من 8 وخسر 2 وتعادل في 4.

وإليكم أفراد الجهاز الفني

سامح السقا: مدربًا

عبد الرحمن فهمي: مدربًا

محمد عثمان: مدربًا للأحمال

وسام إسماعيل: مدربًا لحراس المرمى

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎Media Center Mahalla #We_Are_Mahalla عل_الا NNEN ME 게 الكابتن محمد عودة مديرًا فنيًا لغزل المحلة قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة ،القدم برئاسة المهندس وليد خليل، تعيين الكابتن محمد عودة مديرا فنيا للفريق الأول، ويعاونه كل من: الكابتن سامح السقا مدربا الكابتن عبد الرحمن فهمي مدربا الكابتن محمد :عثمان مدربا للأحمال الكابتن وسام :إسماعيل مدربا لحراس المرمى 八 ELMAMALLA‎'‎‎

وتراجع ترتيب الغزل للمركز الثامن وقبل الأخير برصيد 21 نقطة وعلى أعتاب الهبوط.

وتتبقى مباراتين للفريق هذا الموسم أمام طلائع الجيش يوم الأحد 25 مايو، ثم يختتم الموسم بلقاء الإسماعيلي يوم 29 مايو الجاري.

ولم يحقق المحلة سوى فوزا وحيدا في 6 مباريات بمرحلة تفادي الهبوط جاءت ضد سموحة.

وودع الفريق على يد القبرصي كأس مصر من ربع النهائي أمام البنك الأهلي.

وبدأ غزل المحلة الموسم تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك ثم تبعه شوقي غريب وأخيرا القبرصي، ولم يتم الكشف عن هوية المدرب الجديد للفريق في آخر مباراتين بالموسم.

محمد عودة غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
المقاولون العرب يكشف عن رأيه في إلغاء الهبوط من الدوري الممتاز مواعيد مباريات السبت 17مايو - 3 مواجهات حاسمة بالدوري المصري غزل المحلة يقيل بابافسيليو قبل جولتين على نهاية الدوري السقا: إذا استمر مودرن في الدوري سيكون بسبب الفوز على الإسماعيلي ناجي حكما لمباراة الأهلي ضد البنك.. وبسيوني يدير لقاء بتروجت أمام بيراميدز عمرو أدهم: قضية بوبيندزا انتهت بوفاته.. وسددنا حتى الآن 6 ملايين دولار بسبب الغرامات نقطة أفضل من لا شيء.. التعادل يحسم دربي الإسكندرية والجيش ضد إنبي الملواني والعارضة يضعفان الأمال.. مودرن يقلب الطاولة على الإسماعيلي بثنائية
أخر الأخبار
محمد عودة مديرا فنيا لـ غزل المحلة 45 دقيقة | الدوري المصري
لتفادي سيناريو ترينت.. ليفربول يمدد عقد كونر برادلي 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يستهدف ضم كييزا لتكوين فريق إيطالي ساعة | الدوري الإنجليزي
فليك: قد نلعب بفريق كامل من الشباب ضد فياريال.. وسنصحح الأخطاء بالموسم المقبل ساعة | الدوري الإسباني
4 أشهر تكفي.. دين هويسن مستقبل دفاع ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
نبيه: سنسعى للظهور بشكل جيد في كأس العالم.. وحققنا هدفنا الأساسي من أمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
مؤتمر أنشيلوتي: مبابي سيسجل أكثر من 40 هدفا.. ونجلي يقول لي أشياء لا يجرؤ عليها الآخرين 2 ساعة | الدوري الإسباني
المقاولون العرب يكشف عن رأيه في إلغاء الهبوط من الدوري الممتاز 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة