محمد عودة مديرا فنيا لـ غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة تعيين محمد عودة مديرا فنيا لتدريب الفريق خلفا لنيكوديموس بابافسيليو.

وأقيل المدرب القبرصي من تدريب غزل المحلة أمس الجمعة بعد تلقي خسارة ثقيلة بنتيجة 4-0 من الجونة.

وستكون تلك الولاية الثانية لعودة مع زعيم الفلاحين بعدما درب الفريق في موسم 2021-22.

وحقق الفريق آنذاك تحت قيادة عودة الفوز في مباراتين من 8 وخسر 2 وتعادل في 4.

وإليكم أفراد الجهاز الفني

سامح السقا: مدربًا

عبد الرحمن فهمي: مدربًا

محمد عثمان: مدربًا للأحمال

وسام إسماعيل: مدربًا لحراس المرمى

وتراجع ترتيب الغزل للمركز الثامن وقبل الأخير برصيد 21 نقطة وعلى أعتاب الهبوط.

وتتبقى مباراتين للفريق هذا الموسم أمام طلائع الجيش يوم الأحد 25 مايو، ثم يختتم الموسم بلقاء الإسماعيلي يوم 29 مايو الجاري.

ولم يحقق المحلة سوى فوزا وحيدا في 6 مباريات بمرحلة تفادي الهبوط جاءت ضد سموحة.

وودع الفريق على يد القبرصي كأس مصر من ربع النهائي أمام البنك الأهلي.

وبدأ غزل المحلة الموسم تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك ثم تبعه شوقي غريب وأخيرا القبرصي، ولم يتم الكشف عن هوية المدرب الجديد للفريق في آخر مباراتين بالموسم.