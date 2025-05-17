نبيه: سنسعى للظهور بشكل جيد في كأس العالم.. وحققنا هدفنا الأساسي من أمم إفريقيا

شدد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب على أن فريقه قد حقق الهدف الأساسي من كأس أمم إفريقيا للشباب.

ويستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم إفريقيا للشباب.

وقال نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "حققنا الهدف الاستراتيجي من البطولة وهو الصعود إلى كأس العالم والآن نريد أن تكون الخاتمة سعيدة بالتتويج الميدالية البرونزية بعد أن فقدنا فرص المنافسة على اللقب".

وواصل "كنا نأمل أن نهدي الجماهير المصرية اللقب ولكن الحظ لم يحالفنا في قبل النهائيوقدر الله وماشاء فعل".

وتابع "منتخب مصر مر بظروف استثنائية منذ ولاتس المهمة الفنية منذ 8 أسابيع وحصيلة أيام تدريب لم تتجاوز 27 يوما ونجحنا في تحقيق الهدف بفريق عمره 27 يوما فقط في مواجهة فرق يتم تجهيزها منذ 3 و 4 سنوات وهذا أم يحسب للاعبينا الشجعان".

وأكمل "سنسعى للظهور بشكل قوي في المونديال من خلال هؤلاء اللاعبين الأبطال دون النظر إلى حملات التشويه التي يبثها عشاق النقد والهدم".

وأتم "مواجهة نيجيريا لن تكون سهلة في ظل حالة الإرهاق والإجهاد والإصابات التي تحيط بالفريق ولكن أملنا في تحقيق البرونزية كأقل تقدير لجماهيرنا العظيمة".

وصعد منتخب مصر لكأس العالم للشباب والذي سيقام بدولة تشيلي.

وكان منتخب مصر قد خسر في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بهدف دون رد من المغرب.