مؤتمر أنشيلوتي: مبابي سيسجل أكثر من 40 هدفا.. ونجلي يقول لي أشياء لا يجرؤ عليها الآخرين

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن كيليان مبابي لاعب فريقه سيسجل أكثر من 40 هدفا بموسمه الأول.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية بالجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذا الفريق كان يؤمن في الماضي بأشياء لا يستطيع أي فريق آخر الإيمان بها، ولهذا كنا نعود في المباريات دائما، ولم تكمن مشكلتنا في الموسم الحالي بذلك ولكنها جاءت بسبب الإصابات في الدفاع، في مباراة برشلونة غاب عنا ميليتاو وألابا وروديجير وكارباخال وميندي، هذه كانت مشكلتنا".

وواصل "لقد تحدثنا عن التعاقدات في الشتاء الماضي ولا شيء أكثر لأقوله، في الموسم الماضي مررنا بنفس المشكلات وتمكنا من علاجبها ولكن الموسم الحالي كانت أكثر تعقيدا".

وتابع "مبابي سيسجل أكثر من 40 هدفا، وأعتقد أنه يستطيع تقديم أفضل من ذلك ولكن موسمه الأول في ريال مدريد كان جيدا".

واستمر "النادي كان يستمع لي منذ انضمامين لقد تعاقدنا مع كامفينجا وروديجير وتشواميني وبيلينجهام ومبابي".

وأردف "المدح من المدربين الآخرين كان جيدا، لقد استقبلت المديح من زملائي على مدار سنوات ومن اللطيف أن ترى عملك وشخصيتك يقدران".

وشدد "تقييم لاعبين مثل فالفيردي وفينيسيوس ورودريجو وكورتوا مستحيل، ولن أنتقد أبدا اللاعبين الذين أعطوا لي السعادة على مدار سنوات".

وعن التعاقد مع ديان هويسين قال: "هويسين لاعب صغير ولديه إمكانيات كبيرة، أنا متشوق لأرى جميع تعاقدات مدريد لأن هذا الفريق يريد دائما أن يكون الأفضل، في العام الماضي كان الأمر مستحيلا لأننا استعدنا ألابا وميليتاو كان جيدا هو وكارباخال ولكن الإصابات ضربتنا".

وأضاف "أحيانا في كرة القدم لا يمكنك أن تخرج أفضل ما في الجميع، وبرشلونة قدم أداء جيد واستحقوا التهنئة لأنهم كانوا أكثر استقرارا في الدوري ولعبوا كرة قدم جميلة، لقد استحقوا هذا اللقب وفي العام التالي ستكون القصة مختلفة".

وشدد "دافيدي هو جزء مهم من طاقمي التدريبي، وهذا أيضا بسبب العلاقة الخاصة بين الأب وابنه ولدي ثقة كبيرة به مثله مثل باقي الطاقم ولكنه يقول لي أشياء لا يجرؤ أي شخص آخر على قولها، أنا مقتنع أن هذا الطاقم جيدا جدا وسنهم صغير وهذا يلهمني كثيرا وقد عملنا معا لمدة طويلة لذلك نحن مثل العائلة".

وأتم "أنا أستمتع بنهاية علاقتي مع ريال مدريد وأردت الاستمتاع بها بطريقة أخرى عن طريق القتال حتى النهاية في الدوري وهذات لم يحدث ولكنني سأظل أستمتع حتى اليوم الأخير ثم سأحضر نفسي لتحد جديد".

وضمن برشلونة التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وسيرحل أنشيلوتي عن تدريب ريال مدريد عقب نهاية الموسم وسيتوجه لتدريب منتخب البرازيل.