المقاولون العرب يكشف عن رأيه في إلغاء الهبوط من الدوري الممتاز

يرى محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب أن هبوط فريق واحد خلال الموسم الحالي سيخل النظام الذي بدأ به الدوري المصري الممتاز وفي حالة أرادوا تغيير النظام يجب عليهم إلغاء الهبوط بشكل كام.

وقال عادل عبر أون سبورت: "المشهد في الموسم الحالي معقد وإذا تم التقرير بهبوط فريق واحد فقط سيكون الأمر غير منطق، لا يجوز هبوط فريق واحد وترك الآخر لأننا بدأنا مشوار ويجب أن ننهيه".

وواصل "إذا أردت إلغاء الهبوط فيجب إلغاؤه بشكل كام ولا يجب هبوط فريق وترك الآخر لأن الفريق الهابط سيرى أن هذا إخلال بالنظام".

وتابع "إذا أرادوا إلغاء الهبوط في الموسم الحالي وزيادة عدد الفرق يجب أن يقام الدوري بنفس النظام وتكون مجموعة تفادي الهبوط أكبر من مجموعة المنافسة على اللقب، لأن في المنافسة على اللقب هناك 4 فرق فقط، بينما الباقيين يكملون العدد".

وضمن المقاولون العرب ووادي دجلة الصعود للدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل بعد احتلال المركزين الأول والثاني بدوري المحترفين.