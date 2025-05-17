الأول.. ريال مدريد يتعاقد مع ديان هاوسن

أعلن نادي ريال مدريد التعاقد مع ديان هويسين مدافع بورنموث.

المدافع الإسباني صاحب الـ 20 عاما انضم للفريق بعد لمدة 5 سنوات.

وأشار بورنموث في بيان رسمي إلى أن ريال مدريد قد فعل الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ويتواجد في عقد هويسين شرطا جزائيا مقابل 50 مليون يورو.

وأصبح هويسين أول صفقات ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد.

وسيشارك اللاعب برفقة ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وكان ريال مدريد قد حسم صفقة التعاقد مع ترينت أليكساندر أرنولد ظهير ليفربول ولكن لم يتم الإعلان عن الصفقة حتى الآن.

وحظى هويسين باهتمام عدد من الأندية منها تشيلسي وأرسنال وبايرن ميونيخ وليفربول، بعد أدائه الرائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ديان هويسين انضم إلى بورنموث في صيف 2024 قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 12 مليون جنيه أسترليني.

ولأن هويسين لعب مباراة واحدة مع يوفنتوس و13 مع روما خلال فترة إعارته موسم 2023 - 2024 لم يكن الخيار الأمثل لأي ناد، قبل أن يتألق رفقة بورنموث.

ديان هويسين رد على أنباء اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه في الصيف معلقا: "أنا هادئ جدًا، لا أُركّز على الأمر حقًا، الآن ليس الوقت المناسب، أنا مُركّز فقط على إنهاء الموسم بشكل جيد".

وأضاف في تصريحات نقلتها سكاي: "والدي هو وكيل أعمالي، يُصلح كل شيء، لا أقرأ أي شيء، ولا أُفكّر في الأمر كثيرًا، أنا فقط أُركّز على أدائي الكروي وأعمل بجد".

وعن شرطه الجزائي، رد: "أركز فقط على صنع التاريخ في هذا النادي".