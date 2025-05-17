اسكواش - رباعي مصري إلى نهائي بطولة العالم

تأهل أربعة لاعبين مصريين إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش على مستوى الرجال والسيدات.

على مستوى الرجال تأهل مصطفى عسل وعلي فرج إلى النهائي.

وفاز عسل على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0.

وبنفس النتيجة فاز علي فرج على دييجو إلياس البيروفي.

ويسعى فرج لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه ليتخطى عمرو شبانة كأكثر مصري يتوج ببطولة العالم في التاريخ وويحتل المركز الثالث على مستوى العالم.

أما على مستوى السيدات تأهلت كل من هانيا الحمامي ونور الشربيني.

الشربيني فازت على أوليفيا ويفر الأمريكية بنتيجة 3-2، بينما فازت هانيا الحمامي على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1.

ووصلت نور الشربيني للنهائي العاشر على التوالي في بطولة العالم وفي حال التتويج بالقب ستعادل رقم الماليزية نيكول دافيد كأكثر اللاعبات تتويجا باللقب في التاريخ ب8 مرات.

ويقام النهائي على مستوى الرجال والسيدات في الثانية من فجر غدا الأحد.