المشرف على الكرة بمسار لـ في الجول: نعدكم بالصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل

دورة الترقي – التأهل الثالث على التوالي.. مسار إلى دوري المحترفين

عودة الغزلان.. وادي دجلة يتأهل إلى الدوري المصري بعد غياب 4 مواسم

دورة الترقي - مسار يقلب الطاولة على أسمنت أسيوط ويقترب من حسم الصعود

خبر في الجول – اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباريات الحسم في دوري المحترفين بحكام دوليين

دوري المحترفين - دجلة والمقاولون العرب يقتربان خطوة من الممتاز

مدير الكرة بأبو قير لـ في الجول: لدينا ما يثبت عدم إصابة لاعب البلدية في الرأس