جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الفتح استيائه من الأخطاء التحكيمية التي تسببت في خسارة فريقه 4-3 أمام الهلال.

وخسر الفتح على ميدانه أمام الهلال بنتيجة 4-3 بعدما تقدم 2-0 في الشوط الأول.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "بعض المؤثرات الخارجية أثرت على مجريات اللقاء".

وأضاف "لا أعرف السبب وراء إلغاء هدف التعادل لنا، وكيف يُحتسب هدف الهلال بعد دفع واضح في ظهر مدافعنا؟".

وتابع "سجلنا 5 أهداف واحتسب الحكم 3 وخسرنا المباراة".

وواصل "لم أعتد انتقاد الأداء التحكيمي لكن ما حدث يجب الإشارة له",

وأتم "نستحق الفوز، ولو سجل الهلال أهدافه بشكل صحيح فلا بأس، لكن شعرنا بأن هناك من مد يده وسرق تعبنا".

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وحقق النصر فوزا مثيرا على الفتح الذي يقوده جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق بعدما تأخر في الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وتقدم الفتح بثنائية سفيان بن دبكة في الشوط الأول، وسجل ناصر وسالم الدوسري ثنائية في الدقيقتين 50 و60 عادلا بها النتيجة.

وفي الدقيقة 82 سجل مراد باتنة هدف الفتح الثالث لكن الصربي ألكسندر ميتروفيتش سجل ثنائية في الدقيقتين 85 و90+3 خطف بها الفوز للزعيم.

الفوز أبقى الهلال ثانيا برصيد 71 نقطة وبفارق 3 نقاط عن القادسية الثالث قبل جولتين على النهاية.

فيما ظل الفتح في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.