السقا: إذا استمر مودرن في الدوري سيكون بسبب الفوز على الإسماعيلي

السبت، 17 مايو 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

عبد الظاهر السقا

أوضح عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لـ مودرن سبورت أن بقاء الفريق للموسم المقبل في الدوري المصري سيكون بسبب الفوز على الإسماعيلي.

وخطف مودرن سبورت فوزا قاتلا أمام الإسماعيلي أمام أنصاره بنتيجة 2-1 وخرج لأول مرة هذا الموسم من مراكز الهبوط.

وقال السقا عبر أون سبورت 1: "مباراة كانت صعبة للغاية، الإسماعيلي حصل على كثير من الفرص كان بإمكانه أن يسجلها".

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وأضاف "أصبحنا نمتلك شخصية وثبات انفعالي جيد وعرفنا العودة في اللقاء والفوز بملعب صعب مثل استاد الإسماعيلية".

وأتم "إذا استمر مودرن سبورت في الدوري سيكون بسبب هذه المباراة".

تقدم الإسماعيلي بهدف مروان حمدي وسجل محمد هلال ثنائية مودرن سبورت.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة تذيل بها الترتيب.

فيما خرج مودرن سبورت من مراكز الهبوط لأول مرة منذ بداية الموسم وارتقى للمركز السابع برصيد 22 نقطة.

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