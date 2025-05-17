بيولي: غياب رونالدو مؤثر.. ومحبط من الغياب عن نخبة آسيا

أبدى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ النصر إحباطه بعد انتهاء فرص مشاركة فريقه في دوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل.

وتعادل النصر بنتيجة 1-1 مع التعاون في الجولة 32 من الدوري السعودي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "غياب رونالدو وسيماكان كان مؤثرا".

وغاب كريستيانو رونالدو عن تشكيل النصر للمباراة الثانية على التوالي.

وأضاف "لا يمكنني الحديث عن مشاكل الفريق، وسنتابع الأمور بعد نهاية الموسم".

وأتم "محبط من التعادل ضد التعاون وفقدان المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل يحزنني".

وتقدم أوتافيو للعالمي في الدقيقة 51 وخطف مارتينيز توبيسون التعادل في الدقيقة 70.

التعادل رفع رصيد النصر لـ 64 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق نقطة عن القادسية الثالث، وانتهت أماله في الوصول للمركز الثاني الذي يحتله الهلال برصيد 71 نقطة.

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لماذا لن يشارك النصر في أسيا النخبة الموسم المقبل؟

لن يشارك النصر في دوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل.

يتأهل 3 فرق من السعودية إلى البطولة وحسم حتى الآن فريقان مقعدهما وهما أهلي جدة بطل القارة والاتحاد بطل الدوري.

ويتأهل وصيف الدوري لأبطال آسيا النخبة والتي يقترب الهلال من حسمها.

النصر حاليا في المركز الرابع قبل جولتين على النهاية ويستهدف إنهاء الموسم ثالثا للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

وفي حال أنهى النصر المسابقة في المركز الرابع ستكون لديه فرصة للمشاركة القارية الموسم المقبل.

وتتمثل الفرص في انتظار خسارة القادسية لنهائي الكأس ضد الاتحاد من أجل حسم آخر البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا 2 حال أنهى الدوري ثالثا أو رابعا.