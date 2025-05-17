غاب رونالدو وانتهى حلم النخبة.. النصر يتعثر بتعادل والهلال ينتصر بصعوبة على الفتح

أنهى نادي النصر حظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل بيده بالتعادل مع التعاون في الجولة 32 من الدوري السعودي.

وتعادل النصر مع التعاون بنتيجة 1-1 في الوقت الذي انتصر فيه الهلال على الفتح بنتيجة 4-3.

وكان اتحاد جدة قد حسم تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين أمس وتأكد مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

وغاب كريستيانو رونالدو عن تشكيل النصر للمباراة الثانية على التوالي.

وتقدم أوتافيو للعالمي في الدقيقة 51 وخطف مارتينيز توبيسون التعادل في الدقيقة 70.

التعادل رفع رصيد النصر لـ 64 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق نقطة عن القادسية الثالث، وانتهت أماله في الوصول للمركز الثاني الذي يحتله الهلال برصيد 71 نقطة.

وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفتح الذي يقوده جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق بعدما تأخر في الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وتقدم الفتح بثنائية سفيان بن دبكة في الشوط الأول، وسجل ناصر وسالم الدوسري ثنائية في الدقيقتين 50 و60 عادلا بها النتيجة.

وفي الدقيقة 82 سجل مراد باتنة هدف الفتح الثالث لكن الصربي ألكسندر ميتروفيتش سجل ثنائية في الدقيقتين 85 و90+3 خطف بها الفوز للزعيم.

الفوز أبقى الهلال ثانيا برصيد 71 نقطة وبفارق 3 نقاط عن القادسية الثالث قبل جولتين على النهاية.

فيما ظل الفتح في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

لماذا لن يشارك النصر في أسيا النخبة الموسم المقبل؟

لن يشارك النصر في دوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل.

يتأهل 3 فرق من السعودية إلى البطولة وحسم حتى الآن فريقان مقعدهما وهما أهلي جدة بطل القارة والاتحاد بطل الدوري.

ويتأهل وصيف الدوري لأبطال آسيا النخبة والتي يقترب الهلال من حسمها.

النصر حاليا في المركز الرابع قبل جولتين على النهاية ويستهدف إنهاء الموسم ثالثا للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

وفي حال أنهى النصر المسابقة في المركز الرابع ستكون لديه فرصة للمشاركة القارية الموسم المقبل.

وتتمثل الفرص في انتظار خسارة القادسية لنهائي الكأس ضد الاتحاد من أجل حسم آخر البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا 2 حال أنهى الدوري ثالثا أو رابعا.