ناجي حكما لمباراة الأهلي ضد البنك.. وبسيوني يدير لقاء بتروجت أمام بيراميدز

السبت، 17 مايو 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

أحمد الغندور – محمود أبو الرجال – سمير جمال – محمود ناجي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الأهلي ضد البنك الأهلي وبتروجت ضد بيراميدز في الجولة 7 من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

ويدير محمود ناجي مباراة الأهلي والبنك الأهلي، فيما يتواجد محمد الصباحي على تقنية الفيديو.

ويدير محمود بسيوني مباراة بتروجت وبيراميدز ويتواجد محمود الدسوقي على تقنية الفيديو.

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وسبق أن أدار ناجي هذا الموسم 10 مباريات في الدوري المصري أشهر خلالها 42 بطاقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

فيما أدار بسيوني 11 مباراة أشهر خلالها 41 بطاقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز في الجولة قبل الأخير لكلا الفريقين.

وينهي الأهلي وبيراميدز مشوارهما في بطولة الدوري المصري يوم 28 مايو الجاري.

وسيلتقي الأهلي مع فاركو وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت.

بيراميدز الأهلي الدوري المصري
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