ناجي حكما لمباراة الأهلي ضد البنك.. وبسيوني يدير لقاء بتروجت أمام بيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الأهلي ضد البنك الأهلي وبتروجت ضد بيراميدز في الجولة 7 من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

ويدير محمود ناجي مباراة الأهلي والبنك الأهلي، فيما يتواجد محمد الصباحي على تقنية الفيديو.

ويدير محمود بسيوني مباراة بتروجت وبيراميدز ويتواجد محمود الدسوقي على تقنية الفيديو.

🗒️🔴 | حكام مباريات السبت في الجولة السابعة من المرحلة النهائية من دوري القسم الأول "دوري نايل" pic.twitter.com/U03n4Za7pc — EFA.eg (@EFA) May 16, 2025

وسبق أن أدار ناجي هذا الموسم 10 مباريات في الدوري المصري أشهر خلالها 42 بطاقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

فيما أدار بسيوني 11 مباراة أشهر خلالها 41 بطاقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز في الجولة قبل الأخير لكلا الفريقين.

وينهي الأهلي وبيراميدز مشوارهما في بطولة الدوري المصري يوم 28 مايو الجاري.

وسيلتقي الأهلي مع فاركو وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت.