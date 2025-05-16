دورة الترقي – التأهل الثالث على التوالي.. مسار إلى دوري المحترفين

الجمعة، 16 مايو 2025 - 22:57

كتب : رضا السنباطي

مسار

تأهل مسار إلى دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه بالفوز على الأقصر بنتيجة 5-0 في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى من دورة الترقي.

ويواصل مسار مسيرته الرائعة منذ تأسيس إذا تأهل من الدرجة الرابعة إلى دوري المحترفين في 3 مواسم متتالية.

وانتصر مسار بنتيجة 5-0 ما وسع الفارق بينه وبين أسمنت أسيوط قبل جولة على النهاية.

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ورفع مسار رصيده لـ 25 نقطة في الصدارة، وجاء أسمنت أسيوط خلفه برصيد 20 نقطة.

وسيشارك مسار الموسم المقبل لأول مرة في دوري المحترفين.

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الترتيب الحالي للمجموعة الأولى:

1- مسار: 25 نقطة

2- أسمنت أسيوط: 20 نقطة

3- مصر للمقاصة: 14 نقطة

4- النصر للتعدين: 8 نقاط

5- المدينة المنورة: 7 نقاط

6- الأقصر: 3 نقاط

مسار دورة الترقي دوري المحترفين
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