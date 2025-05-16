دورة الترقي – التأهل الثالث على التوالي.. مسار إلى دوري المحترفين
الجمعة، 16 مايو 2025 - 22:57
كتب : رضا السنباطي
تأهل مسار إلى دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه بالفوز على الأقصر بنتيجة 5-0 في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى من دورة الترقي.
ويواصل مسار مسيرته الرائعة منذ تأسيس إذا تأهل من الدرجة الرابعة إلى دوري المحترفين في 3 مواسم متتالية.
وانتصر مسار بنتيجة 5-0 ما وسع الفارق بينه وبين أسمنت أسيوط قبل جولة على النهاية.
ورفع مسار رصيده لـ 25 نقطة في الصدارة، وجاء أسمنت أسيوط خلفه برصيد 20 نقطة.
وسيشارك مسار الموسم المقبل لأول مرة في دوري المحترفين.
الترتيب الحالي للمجموعة الأولى:
1- مسار: 25 نقطة
2- أسمنت أسيوط: 20 نقطة
3- مصر للمقاصة: 14 نقطة
4- النصر للتعدين: 8 نقاط
5- المدينة المنورة: 7 نقاط
6- الأقصر: 3 نقاط
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