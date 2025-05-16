الملواني والعارضة يضعفان الأمال.. مودرن يقلب الطاولة على الإسماعيلي بثنائية

الجمعة، 16 مايو 2025 - 22:31

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

قلب مودرن سبورت تأخره لفوز بنتيجة 2-1 على الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية في الجولة 7 من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

تقدم الإسماعيلي بهدف مروان حمدي وسجل محمد هلال ثنائية مودرن سبورت.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة تذيل بها الترتيب.

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فيما خرج مودرن سبورت من مراكز الهبوط لأول مرة منذ بداية الموسم وارتقى للمركز السابع برصيد 22 نقطة.

وصف المباراة

تدخل القائم لمساندة كريم عماد حارس مودرن في الشوط الأول 3 مرات.

الأولى جاءت في الدقيقة 9 وارتطمت بالقائم الأيمن.

واستطاع مروان حمدي كسر الصمت بعرضية مرت من أمام رأس إريك تراوري وسكنت الشباك معلنة الأول في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 41 منعت العارضة رأسية نادر فرج.

ثم تدخل القائم في الدقيقة 45+8 بالتصدي لتسديدة مروان حمدي.

وفي الشوط الثاني تسبب محمد عمار في ركلة جزاء سجل من خلالها محمد هلال هدف التعادل في الدقيقة 51.

وراوغ عبد الرحمن الدح الحارس وكاد أن يسجل بتسديدة لكن عبد الرحمن رشدان شتت من على خط المرمى في الدقيقة 66 مانعا تقدم أصحاب الأرض.

ومرر علي الملواني كرة خاطئة صوب دفاعه استغلها هلال وانفرد بشكل تام وسجل الهدف الثاني لمودرن في الدقيقة 77.

وكاد الملواني أن يصحح خطأه بعد 5 دقائق لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ورغم احتساب 10 دقائق وقت بدلا من الضائع لم يجد لاعبو الدراويش طريقهم للشباك لينتهي اللقاء بفوز الضيوف.

الإسماعيلي الدوري المصري مودرن سبورت
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