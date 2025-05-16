الجونة يقسو على غزل المحلة برباعية ويشعل صراع الهبوط

حقق الجونة أكبر فوز في تاريخه مواجهاته ضد غزل المحلة بالانتصار بنتيجة 4-0 في الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.

سجل مروان محسن ومحمد عماد وصامويل أوجو وعلي الزاهدي الرباعية في استاد المحلة.

ويعد ذلك أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين بعدما كانت نتيجة 3-0 الأكبر من قبل لصالح الجونة أيضا.

الفوز رفع رصيد الجونة لـ 30 نقطة في المركز الثاني خلف زد المتصدر لترتيب المجموعة.

فيما تراجع غزل المحلة للمركز الثامن -قبل الأخير- برصيد 21 نقطة وبات أقرب للهبوط.

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وصف المباراة

تحصل الجونة على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة 9 بسبب لمسة يد على أحمد فوزي.

وفي الدقيقة 10 افتتح مروان حمدي التسجيل من علامة الجزاء لصالح الضيوف.

وتعرض محمد أشرف للإصابة وعوضه عماد ميهوب في الدقيقة 17.

وأهدر محمد حمدي زكي فرصة سهلة للغاية أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 19.

وأصبحت الأمور أصعب على أصحاب الأرض بعد طرد موري توريه في الدقيقة 41 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وفي الدقيقة 45+8 أطلق محمد عماد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد النفراوي لتنهي أول شوط بتقدم الضيوف بثنائية.

في الشوط الثاني سجل علي الزاهدي الهدف الثالث في الدقيقة 58 برأسية بعد عرضية حفيظ إبراهيم.

واستغل الزاهدي في الدقيقة 72 خطأ عمرو الجزار ومرر لصامويل أوجو الذي سدد في الشباك الخالية.

الدقائق التالية حاول فيها الغزل تسجيل هدفا لحفظ ماء الوجه لكن دون جديد لتنتهي بأكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين.