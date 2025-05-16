مران الزمالك - معسكر مغلق وتأهيل الرباعي المصاب قبل مواجهة بتروجت

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادي الانتظام في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية ابتداء من يوم غد السبت.

ومن المقرر أن يستمر الفريق في المعسكر المغلق حتى يوم الثلاثاء، في ظل ارتباط الزمالك بمباريات الدوري ونهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وستُقام تدريبات الفريق خلال المعسكر على ستاد هيئة قناة السويس.

وعقد الرمادي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية طالبهم فيها بالتركيز والعمل بجدية واستغلال فترة التوقف بأفضل صورة ممكنة.

وشدد الرمادي في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق ملف المباريات الماضية والتركيز في الاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة.

وشرح المدير الفني البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال مران اليوم إطار الاستعداد للفترة المُقبلة.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال المران، حيث تم تقسيمه إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك لمدة 15 دقيقة.

فيما تضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية بالكرة بالتمرير بين اللاعبين.

وخاض محمود بنتايك وناصر منسي وصلاح الدين مصدق ومحمد شحاتة تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الألعاب البدنية.

ويعاني الرباعي من إصابات مختلفة تعرض لها خلال المباراة الماضية أمام بيراميدز.

حيث يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، وصلاح الدين مصدق من كدمة في الكاحل، ومحمود بنتايك من إجهاد عضلي، ومحمد شحاتة من آلام في العضلة الخلفية.

وفي السياق ذاته أدى ناصر ماهر لاعب وسط الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة، في ظل الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت المقرر لها يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.