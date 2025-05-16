قائمة الأهلي - عودة الساعي وهاني لمباراة البنك.. وغياب رضا وربيعة

الجمعة، 16 مايو 2025 - 21:32

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

عاد محمد هاني وعمر الساعي لقائمة الأهلي في مواجهة البنك الأهلي من الجولة السابعة من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا السبت على استاد القاهرة في الدوري المصري في الثامنة مساءً.

ويتواصل غياب رامي ربيعة وحمزة علاء وعمر كمال وأحمد رضا وكريم الدبيس ويحيى عطية الله عن خيارات عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق.

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وجاءت قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - أكرم توفيق - أشرف داري - علي معلول - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد - إمام عاشور - عمر الساعي

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - وسام أبو علي - نيتس جراديشار

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز.

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