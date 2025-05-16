مساعد ومعد بدني.. انضمام ثنائي جديد لجهاز الزمالك الفني في المران

الجمعة، 16 مايو 2025 - 21:24

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن الرمادي مدرب الزمالك

انضم عضوان جديدان إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك في مران اليوم الجمعة بناء على طلب المدير الفني أيمن الرمادي.

وأعلن النادي الأبيض عن انضمام الثنائي حمادة السيد ومحمد الشافعي للجهاز المعاون للأبيض بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني.

ويشغل حمادة السيد منصب مدرب مساعد بالجهاز الفني.

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بينما يعمل محمد الشافعي كمعد بدني.

وقاد الثنائي التدريبات الجماعية، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة، بصحبة باقي أعضاء الجهاز المعاون تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية.

وتقام المباراة ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بتروجت والزمالك

ويلعب الزمالك ضد بتروجت يوم السبت 24 مايو 2025 الجاري.

وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، ويأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

أيمن الرمادي الزمالك حمادة السيد محمد الشافعي الدوري المصري
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