التشكيل - يونايتد لا يفرط قبل النهائي.. وتشيلسي يحشد صفوفه لأجل الأبطال

الجمعة، 16 مايو 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

رغم أولوية نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء، دفع روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بالعديد من عناصره الأساسية في مواجهة تشيلسي.

ويصطدم الفريقان في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب البلوز ستامفورد بريدج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس عشر في الدوري برصيد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - لوك شو

خط الوسط: أماد ديالو - مانويل أوجارتي - كاسيميرو - باتريك دورجو

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو

فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مويسيس كايسيدو - تريفو تشالوبا - ليفي كولويل - مارك كوكوريا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - روميو لافيا

أمامهما: نوني مادويكي - كول بالمر - تيريك جورج

خط الهجوم: بيدرو نيتو

ويحتل تشيلسي المركز الخامس المؤهل لدوري الأبطال برصيد 63 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا السادس.

روبن أموريم تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صلاح: أرنولد لا يستحق هذه المعاملة ولا أطيق وداعه.. وهكذا أبهرني سلوت منذ اليوم الأول مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) مانشستر يونايتد.. جووووول كوكوريا تشكيل توتنام - لأجل مانشستر.. العديد من البدلاء في مواجهة أستون فيلا رومانو: تمت.. هويسين إلى ريال مدريد تركي آل الشيخ يبيع نادي ألميريا الإسباني مؤتمر جوارديولا: سعيد بخوض نهائي الكأس الثالث على التوالي.. ولن أتحدث عن فيرتز مؤتمر سلوت: كييزا ينافس صلاح لسوء حظه.. وهذا موقفنا من ضم فريمبونج برونو فيرنانديز لاعب العام في مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
صلاح: أرنولد لا يستحق هذه المعاملة ولا أطيق وداعه.. وهكذا أبهرني سلوت منذ اليوم الأول 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمرو أدهم: قضية بوبيندزا انتهت بوفاته.. وسددنا حتى الآن 6 ملايين دولار بسبب الغرامات 38 دقيقة | الدوري المصري
دورة الترقي – التأهل الثالث على التوالي.. مسار إلى دوري المحترفين ساعة | القسم الثاني
نقطة أفضل من لا شيء.. التعادل يحسم دربي الإسكندرية والجيش ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
الملواني والعارضة يضعفان الأمال.. مودرن يقلب الطاولة على الإسماعيلي بثنائية ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) مانشستر يونايتد.. جووووول كوكوريا ساعة | الدوري الإنجليزي
الجونة يقسو على غزل المحلة برباعية ويشعل صراع الهبوط ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - معسكر مغلق وتأهيل الرباعي المصاب قبل مواجهة بتروجت 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة