التشكيل - يونايتد لا يفرط قبل النهائي.. وتشيلسي يحشد صفوفه لأجل الأبطال

رغم أولوية نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء، دفع روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بالعديد من عناصره الأساسية في مواجهة تشيلسي.

ويصطدم الفريقان في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب البلوز ستامفورد بريدج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس عشر في الدوري برصيد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - لوك شو

خط الوسط: أماد ديالو - مانويل أوجارتي - كاسيميرو - باتريك دورجو

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو

فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مويسيس كايسيدو - تريفو تشالوبا - ليفي كولويل - مارك كوكوريا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - روميو لافيا

أمامهما: نوني مادويكي - كول بالمر - تيريك جورج

خط الهجوم: بيدرو نيتو

ويحتل تشيلسي المركز الخامس المؤهل لدوري الأبطال برصيد 63 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا السادس.