كرة نسائية - الأهلي يتفوق على مسار ويواجه دجلة في نهائي كأس مصر

الجمعة، 16 مايو 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

فريق الأهلي سيدات

تأهلت سيدات الأهلي ووادي دجلة إلى نهائي كأس مصر للسيدات لموسم 2024-25.

وتفوقت سيدات على مسار في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

فيما انتصر وادي دجلة على زد في المباراة الثانية بنتيجة 1-0.

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وتفوق الأهلي في طريقه على المعادي واليخت ثم مسار.

فيما تفوق دجلة على البنك الأهلي ثم زد للوصول للنهائي.

يذكر أن مسار حسم لقب الدوري المصري سيدات قبل جولة على النهاية بعد منافسة قوية من الأهلي الذي يخوض أول موسم له في منافسات الكرة النسائية.

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