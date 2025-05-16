التشكيل - بن حمودة وزكي ويحيى يقودون غزل المحلة.. ومروان محسن في هجوم الجونة
الجمعة، 16 مايو 2025 - 19:44
كتب : FilGoal
يقود ثلاثي هجومي تشكيل غزل المحلة، فيما يبدأ مروان محسن في هجوم الجونة بلقاء الفريقين لحساب الجولة 7 من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد غزل المحلة في الثامنة مساءً إذ تقام جميع المباريات في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص.
وجاء تشكيل غزل المحلة
حراسة المرمى: أحمد النفراوي
الدفاع: يحيى زكريا - أحمد فتحي – عمرو الجزار – محمد جابر
الوسط: محمد أشرف – أحمد فوزي – موري توريه
الهجوم: عبده يحيى – محمد حمدي زكي – محمد بن حمودة
وجاء تشكيل الجونة
حراسة المرمى: محمد علاء
الدفاع: أليو جاتا – محمد عماد – أحمد عبد الرسول – عبد الجواد تعلب
الوسط: نور السيد – بلال السيد – حفيظ إبراهيم
الهجوم: فيفور أكيم – مروان محسن – أوجو صامويل
ويحتل الغزل المركز السابع برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.
فيما يحتل الجونة المركز الثاني برصيد 27 نقطة.