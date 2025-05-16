التشكيل - بن حمودة وزكي ويحيى يقودون غزل المحلة.. ومروان محسن في هجوم الجونة

يقود ثلاثي هجومي تشكيل غزل المحلة، فيما يبدأ مروان محسن في هجوم الجونة بلقاء الفريقين لحساب الجولة 7 من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد غزل المحلة في الثامنة مساءً إذ تقام جميع المباريات في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص.

وجاء تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: أحمد النفراوي

الدفاع: يحيى زكريا - أحمد فتحي – عمرو الجزار – محمد جابر

الوسط: محمد أشرف – أحمد فوزي – موري توريه

الهجوم: عبده يحيى – محمد حمدي زكي – محمد بن حمودة

وجاء تشكيل الجونة

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أليو جاتا – محمد عماد – أحمد عبد الرسول – عبد الجواد تعلب

الوسط: نور السيد – بلال السيد – حفيظ إبراهيم

الهجوم: فيفور أكيم – مروان محسن – أوجو صامويل

ويحتل الغزل المركز السابع برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

فيما يحتل الجونة المركز الثاني برصيد 27 نقطة.