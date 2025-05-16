التشكيل – ثلاثي هجومي لـ سموحة والاتحاد في دربي الإسكندرية

دفع سموحة والاتحاد السكندري بثلاثي هجومي في لقاء الفريقين لحساب الجولة السابعة من مجموعة تفادي الهبوط للدوري المصري.

ويقود يوسف أسامة نبيه هجوم زعيم الثغر، فيما يبدأ محمد سالم في هجوم الموج الأزرق.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية في تمام الثامنة، إذ تقام مباريات المجموعة الـ 4 في نفس التوقيت لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: أحمد أيمن - محمود شبانة – محمود علاء – محمد مغربي

الوسط: عمر الوحش – كريم الديب – مورو ساليفو

الهجوم: عمرو جمعة – يوسف أسامة نبيه – إسلام سمير

فيما جاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى - محمد ربيعة - بركات حجاج – شريف رضا

الوسط: عمرو السيسي – إسلام جابر – دوكو دودو

الهجوم: صامويل أمادي - محمد سالم – محمد سعيد

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 23 نقطة بفارق 4 نقاط عن مركزي الهبوط.

فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 24 نقطة.