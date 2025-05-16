الموسم 41 وسط الكبار.. المقاولون العرب يعود لـ الدوري المصري سريعا

عاد المقاولون العرب إلى الدوري المصري سريعا بعد موسم واحد من الغياب عن اللعب مع الكبار.

وتأهل ذئاب الجبل إلى الدوري المصري بعدما حسم تأهله قبل جولتين على نهاية الموسم الحالي من دوري المحترفين.

وانتصر المقاولون العرب على السكة الحديد مودرن بنتيجة 2-0 تحت قيادة محمد مكي الذي سبق له قيادة حرس الحدود للتأهل وسط الكبار الموسم الماضي.

سجل ثنائية المقاولون العرب في مباراة حسم الصعود إبراهيم القاضي وحازم أبو سنة.

ويعد ذئاب الجبل الأقوى هجوميا في دوري المحترفين هذا الموسم برصيد 52 هدفا ويتصدر تشارلز باسي ترتيب هدافي الفريق برصيد 9 أهداف.

وهو الأكثر تحقيقا للانتصارات بواقع 22 فوزا في 36 مباراة.

وإليكم هدافي المقاولون العرب حتى جولة 36

تشارلز باسي – 9 أهداف

محمد ماجد – 7 أهداف

عبد الرحمن جمال "سمانة" – 6 أهداف

حازم أبو سنة – 5 أهداف

إبراهيم القاضي وعبد الرحمن أكمل ومحمد عنتر – 4 أهداف

مصطفى جمال – 3 أهداف

فاروقا نور الدين وعمرو بركات – هدفان

جوزيف أوشايا وجواكيم أوجيرا وعبد الرحيم عموري ومصطفى صبحي وطارق أبو غنيمة وحسن حسين شاكوش - هدف

ولا يعد المقاولون العرب غريبا على الدوري المصري إذ خاض 40 موسما من قبل، أفرز خلالها مجموعة كبيرة من اللاعبين الذي ارتدوا قميص منتخب مصر أو مثلوا مصر في المحافل الأوروبية الكبرى وعلى رأسهم الثنائي محمد صلاح ومحمد النني.

وتوج ذئاب الجبل بلقب الدوري المصري موسم 1982-83.

كما فاز بلقب كأس مصر 3 مرات ولقب كاس الكؤوس الإفريقي 3 مرات ليصبح من أكثر الفرق المصرية تتويجا عبر التاريخ.

ويتصدر أحمد علي كامل ترتيب هدافي ذئاب الجبل في الدوري المصري تاريخيا برصيد 41 هدفا.