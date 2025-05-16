عودة الغزلان.. وادي دجلة يتأهل إلى الدوري المصري بعد غياب 4 مواسم

الفريق المُلقب بـ "الغزلان" هبط بنهاية موسم 2020-21 واستمر في الدرجة الثانية 4 مواسم وحسم تأهله وسط الكبار بدءا من الموسم المقبل قبل جولتين على نهاية دوري المحترفين.

ودخل دجلة مواجهته ضد المنصورة في الجولة 36 من دوري المحترفين وهو بحاجة للحصول على نقطة واحدة على الأقل.

وبالفعل تحقق للفريق ما أراد وتعادل سلبيا وحسم تأهله دون النظر لباقي النتائج.

واستفاد دجلة من قوة دفاعه هذا الموسم إذ استقبل 12 هدفا فقط خلال 36 مباراة.

ويتصدر علي حسين ترتيب هدافي الفريق الأصفر والأسود برصيد 13 هدفا وفي المركز الثالث بترتيب الهدافين من أصل 43 سجلها فريقه هذا الموسم.

ويحتل دجلة بعد نهاية اللقاء المركز الثاني برصيد 75 نقطة بفارق نقطة عن المقاولون العرب المتصدر، لكنه حسم تأهله وسيلعب الآن من أجل خطف الصدارة.

وإليكم ترتيب هدافي دجلة حتى الآن من الموسم

علي حسين – 13 هدفا

سيف تقا وزياد أسامة – 6 أهداف

أكرم عبد ربه – 4 أهداف

يوسف أويا ومحمد عبد العاطي – 3 أهداف

محمود دياسطي ووينفول كوابينا – هدفان

إسلام كانو ومحمد الشبيني وكريم حلاوة وعمر عدلي – هدف واحد

الناي أنشئ في عام 2002 هبط وبعد 8 سنوات فقط بدأ مشواره في الدوري المصري موسم 2010-11.

وقضى الفريق من قبل 11 موسما في الدوري المصري والآن هو على أعتاب الموسم الـ 12 وسط الكبار.

ويعد ستانلي أوهاويتشي الهداف التاريخي للفريق برصيد 27 هدفا سجلها في مسابقة الدوري.

وسبق أن احتل الفريق المركز الخامس في موسمي 2014-15 و2015-16 كأفضل مركز ممكن.

وحظى الفريق بفرصة ارتداء فلوران مالودا لاعب فرنسا وتشيلسي السابق لقميصه في 2016.

شارك مالودا مع دجلة في 18 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

كما فتح الباب لعمر مرموش باللعب في الدوري المصري وخوض تجربة احترافية تكللت بالوصول لمانشستر سيتي.

ووصل الفريق لنهائي كأس مصر 2015 وخسر أمام الزمالك وحصل على فرصة المشاركة قاريا في الكونفدرالية.

وانتهت مسيرته القارية سريعا وودع البطولة على يد دجوليبا المالي بركلات الترجيح في دور الـ16 الأول.