تركي آل الشيخ يبيع نادي ألميريا الإسباني

الجمعة، 16 مايو 2025 - 18:35

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ مالك ألميريا الجديد

استحوذت مجموعة استثمارية على كامل ملكية نادي ألميريا الإسباني من تركي آل الشيخ.

وجاء البيان كالتالي

مجموعة استثمارية بقيادة مجموعة SMC تستحوذ على كامل ملكية نادي ألميريا.

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يعلن نادي ألميريا الإسباني عن التوصل إلى اتفاق نهائي لانتقال كامل ملكية النادي التحالف استثماري سعودي بقيادة مجموعة SMC الرائدة في قطاعات الإعلام والإعلان والتقنية في الشرق الأوسط، وبمشاركة نخبة من المستثمرين السعوديين، من بينهم شركة أبناء الذيب.

ويجري حاليا استكمال الموافقات التنظيمية لدى رابطة الدوري الإسباني للمحترفين والجهات. المختصة، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط التعاقدية مع المالك السابق تركي آل الشيخ.

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى مواصلة بناء نموذج رياضي واستثماري حديث للنادي، وتعزيز حضوره العالمي على مستوى العلامة التجارية والأنشطة التجارية.

وسيتولى رئاسة مجلس ادارة النادي الأستاذ محمد الخريجي، وهو من الأسماء المؤثرة في صناعة الإعلام والإعلان والاستثمار الرياضي في منطقة الشرق الأوسط ويُعرف برؤيته الطموحة لإيجاد حلول تقنية وتجارية للرياضة وقطاع الاعلام والإعلان بهدف خلق قيمة مضافة، ومن ذلك قيادة مشاريع استثمارية رياضية تتمتع ينمو مستدام وأثر تجاري طويل الأمد.

ويؤكد نادي ألميريا لجماهيره ومتابعيه أن هذه المرحلة الجديدة لمثل امتدادا لطموحات منتمية الرياضية والتجارية، بما يسهم في تحقيق إنجازات مستدامة تنعكس إيجابا على مستقبل النادي ومنطقة ألميريا ككل.

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واشترى تركي آل الشيخ أسهم نادي ألميريا في 2019 بقيمة تقدر آنذاك بـ 20 مليون يورو، وخلال تلك الفترة قضى الفريق موسمين في الدوري الإسباني.

ويتنافس الفريق على خطف بطاقة الملحق المؤهل للدوري الإسباني للعودة للكبار من جديد.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 8 مواسم وكان أفضل ظهوره لهم في موسم 2007-08 باحتلال المركز الثامن بأول ظهور له وسط كبار الليجا.

ألميريا الدوري الإسباني تركي آل الشيخ
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