كرة سلة - مصدر من الأهلي لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد تجاوزات جماهير الزمالك

كشف مصدر من الأهلي التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن أحداث مباراة الفريق ضد الزمالك في المباراة الثانية من سلسلة لقاءات نصف نهائي الدوري السوبر.

وانتصر الأهلي على الزمالك في لقاء أمس الخميس ليعادل السلسلة مع الأبيض بنتيجة 1-1.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى اتحاد كرة السلة اليوم بسبب ما صدر من تجاوزات من جماهير الزمالك ضد النادي ورموزه ولاعبيه".

ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

وانتصر الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 69-52 على الزمالك.

وكان الزمالك فاز في اللقاء الأول بنتيجة 72-70.

وتقام المباراة الثالثة يوم السبت والرابعة يوم الإثنين والخامسة حال اللجوء لمواجهة فاصلة يوم الثلاثاء 20 مايو.

وتوج الاتحاد بلقب كأس مصر منذ أيام على حساب الأهلي في المباراة النهائية.

وكان الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة بواقع ألف لكل فريق.