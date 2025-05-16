أحمد سليمان: قرار "التظلمات" فاشل.. وهل كان الهدف إبعاد الزمالك عن المنافسة أولا؟

انتقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة.

وأعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة أعلنت قرارها بشأن أزمة القمة بعد انسحاب الأهلي أمام الزمالك في مباراة الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ووفقا لقرارات الرابطة فلن يتم خصم نقاط إضافية من الأهلي مع الاكتفاء بخسارته المباراة ضد الزمالك بنتيجة 3-0. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عبر إم بي سي: "لجنة التظلمات أصدرت قرارا غريبا بأنها ليست جهة اختصاص. للأسف، كيف يتم التوقيع على لائحة أندية محترفة دون دراستها بشكل جيد، خاصة ما يتعلق بعدم أحقية الطعن على قرارات الرابطة؟ وأين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة من مراجعة اللائحة؟ ".

وأضاف "لجنة التظلمات استدعت عددا من الأطراف للتحقيق، وأخرت القرار لمدة 3 أسابيع، وفي النهاية تصدر قرارًا بأنها ليست جهة اختصاص. هل كان الهدف خروج الزمالك من المنافسة على الدوري أولًا؟ وصفي لهذا القرار أنه قرار فاشل".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الاعتراض رسمياً على قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة، وتقديم شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS). (طالع التفاصيل)

وجاءت توصيات لجنة التظلمات:

. عدم جواز نظر في التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك لنهائية قرار مجلس إدارة الرابطة.

. التوصية بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة وتعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.