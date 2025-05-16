تقرير: خورخي جيسوس غاضب من الاتحاد البرازيلي

كشفت شبكة UOL البرازيلية عن غضب وإحباط خورخي جيسوس المدير الفني السابق للهلال السعودي من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وكان البرتغالي جيسوس ضمن المرشحين بقوة لتولي تدريب السيليساو، إلا أن الاتحاد البرازيلي استقر على تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا للمنتخب.

وزعم التقرير أن إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي، احتفظ بالتواصل مع جيسوس حتى المرحلة النهائية من المفاوضات مع أنشيلوتي، مما أثار حفيظة مدرب الهلال السابق.

كما أوضح التقرير أن رئيس الاتحاد البرازيلي تواصل بشكل مباشر مع خورخي جيسوس حتى يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

شبكة UOL كشفت عن إحباط خورخي من طريقة تعامل الاتحاد البرازيلي معه وأخبر المقربين منه بذلك، بعدما اتخذ خطوات خلف الكواليس لتوضيح رغبته في تدريب المنتخب البرازيلي.

وعن أزمته مع نيمار، التقرير كشف أن جيسوس أشار إلى أنه لن تكون هناك أي مشكلة في التعامل مع نيمار، رغم الأزمة التي صاحبت الطرفين في الهلال السعودي.

ورحل جيسوس عن تدريب الهلال بعد خروج الفريق من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الأهلي السعودي.

وقاد جيسوس الهلال في 99 مباريات في مختلف البطولات،

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜، وبمعدل نقطي يصل إلى 2.52 نقطة في كل مباراة.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.

يذكر أن محكمة العدل في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو أصدرت قرارا بعزل إدنالدو رودريجيز من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حسب شبكة جلوبو سبورتي البرازيلية.

وأصدر القضاء البرازيلي قرارا بتعيين فرناندو سارني بشكل مؤقت لتسيير شؤون الاتحاد، حيث سيُكلف بالإشراف على الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد فرناندو سارني، أنه لن يغير الاتفاق المسبق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "أنا مؤقت، ولن ألمس ذلك الاتفاق".