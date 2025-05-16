تقرير: خورخي جيسوس غاضب من الاتحاد البرازيلي

الجمعة، 16 مايو 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

خورخي جيسوس

كشفت شبكة UOL البرازيلية عن غضب وإحباط خورخي جيسوس المدير الفني السابق للهلال السعودي من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وكان البرتغالي جيسوس ضمن المرشحين بقوة لتولي تدريب السيليساو، إلا أن الاتحاد البرازيلي استقر على تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا للمنتخب.

وزعم التقرير أن إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي، احتفظ بالتواصل مع جيسوس حتى المرحلة النهائية من المفاوضات مع أنشيلوتي، مما أثار حفيظة مدرب الهلال السابق.

أخبار متعلقة:
تقرير: خورخي جيسوس لا يمانع تدريب البرازيل ولكن بشرط وحيد الرياضية: خورخي جيسوس مدربا لمنتخب السعودية الهلال يعلن التعاقد مع خورخي جيسوس

كما أوضح التقرير أن رئيس الاتحاد البرازيلي تواصل بشكل مباشر مع خورخي جيسوس حتى يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

شبكة UOL كشفت عن إحباط خورخي من طريقة تعامل الاتحاد البرازيلي معه وأخبر المقربين منه بذلك، بعدما اتخذ خطوات خلف الكواليس لتوضيح رغبته في تدريب المنتخب البرازيلي.

وعن أزمته مع نيمار، التقرير كشف أن جيسوس أشار إلى أنه لن تكون هناك أي مشكلة في التعامل مع نيمار، رغم الأزمة التي صاحبت الطرفين في الهلال السعودي.

ورحل جيسوس عن تدريب الهلال بعد خروج الفريق من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الأهلي السعودي.

وقاد جيسوس الهلال في 99 مباريات في مختلف البطولات،

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜، وبمعدل نقطي يصل إلى 2.52 نقطة في كل مباراة.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.

يذكر أن محكمة العدل في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو أصدرت قرارا بعزل إدنالدو رودريجيز من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حسب شبكة جلوبو سبورتي البرازيلية.

وأصدر القضاء البرازيلي قرارا بتعيين فرناندو سارني بشكل مؤقت لتسيير شؤون الاتحاد، حيث سيُكلف بالإشراف على الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد فرناندو سارني، أنه لن يغير الاتفاق المسبق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "أنا مؤقت، ولن ألمس ذلك الاتفاق".

خورخي جيسوس البرازيل منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي
نرشح لكم
تحديد موعد المباراة الفاصلة لحسم آخر فريق متأهل لـ كأس العالم للأندية 2025 عزل رئيس الاتحاد البرازيلي بسبب قضية احتيال.. وموقف أنشيلوتي إنتر ميامي يعلن تجديد تعاقد جوردي ألبا لمدة موسمين بمشاركة ميسي واستمرار غياب سواريز.. إنتر ميامي يتعثر بالتعادل أمام سان خوسيه بالدوري الأمريكي أنشيلوتي: سبب الرحيل من ريال مدريد؟ لكل شيء نهاية بألوان "كوفية المقاومة".. بالستينو يعلن قميصه الجديد أنشيلوتي مدربا لمنتخب البرازيل منافس الأهلي - رئيسة بالميراس: لن نذهب لأمريكا من أجل التنزه.. ولا مشكلة في مواجهة ميسي
أخر الأخبار
الموسم 41 وسط الكبار.. المقاولون العرب يعود لـ الدوري المصري سريعا 2 دقيقة | القسم الثاني
عودة الغزلان.. وادي دجلة يتأهل إلى الدوري المصري بعد غياب 4 مواسم 8 دقيقة | القسم الثاني
رومانو: تمت.. هويسين إلى ريال مدريد 28 دقيقة | الدوري الإسباني
تحديد موعد المباراة الفاصلة لحسم آخر فريق متأهل لـ كأس العالم للأندية 2025 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
في الجول يكشف موعد الإعلان الأقرب لتولي ريفيرو مهمة تدريب الأهلي 47 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ يبيع نادي ألميريا الإسباني 53 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - مصدر من الأهلي لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد تجاوزات جماهير الزمالك ساعة | كرة سلة
مؤتمر جوارديولا: سعيد بخوض نهائي الكأس الثالث على التوالي.. ولن أتحدث عن فيرتز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة