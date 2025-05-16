كرة سلة - بتروجت يصعد للدوري الممتاز

الجمعة، 16 مايو 2025 - 15:22

كتب : رضا السنباطي

بتروجت - كرة سلة

حسم فريق بتروجت صعوده للدوري الممتاز لكرة السلة بعد الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 69-59 في المباراة قبل الأخيرة للدورة المجمعة لنهائي دوري الدرجة الثانية.

وحجز بتروجت مقعده في الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة بغض النظر عن مباراة الأولمبي في ختام الدورة ولكن الانتصار يعني حصول بتروجت على كأس الدرجة الثانية، وفي حالة الخسارة سيخوض مباراة أخرى مع الأولمبي لحسم البطل.

ويتكون الجهاز الفني لبتروجت من محمد أيمن مشرفا على الفريق وإيهاب الألفي مديرا فنيا وماجد محمد مدرب وناصر عناني مديرا إداريا ومصطفى جمال طبيب ومحمد صفوت مخطط أحمال ومحمود عبد العزيز محلل أداء ووليد ممدوح مسؤول مهمات.

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وتضم قائمة لاعبي بتروجت كل من:

علاء عصام الدين

هيثم الكيلاني

حسين ياسر

مروان محمود

أحمد مجدي

باسل سعيد

عمر فتحي

أدهم طارق

مروان محمد

محمد مصطفى

علي أسامة

يحيى إيهاب

محمد أسامة

سيف صلاح الدين.

كرة سلة بتروجت
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