البدري: طرابس تشهد شللا كاملا للحياة.. واستئناف النشاط كان صعبا

قدم حسام البدري المدير الفني لنادي أهلي طرابلس الليبي الشكر للجهات المسؤولة بعد عودته إلى القاهرة.

وأوضح البدري في تصريحات لقناة الأهلي: "وزارة الخارجية والسفارية المصرية في ليبيا تواصلوا معنا للتمهيد لعودتنا إلى مصر من خلال الانتقال من طرابلس إلى مصراته نظرا لغلق المطار في العاصمة الليبية".

وتحدث البدري عن تفاصيل ما حدث في ليبيا: "حدثت تغيرات واضطرابات كبيرة في فترة قصيرة في طرابلس، وشلل كامل للحياة".

وعن موقف فريقه في الدوري: "كنا في المرحلة الأخيرة من الدوري ومتصدرين للمسابقة، ولكن استئناف النشاط كان صعبا في الظروف الحالية".

وأتم عن مستقبله: "لم نناقش موقف العقد وما سيتم في المرحلة القادمة بسبب الظروف التي مررنا بها".

وكانت اشتباكات مسلحة قد حدثت بالعاصمة الليبية طرابلس، ليتم على إثرها تأجيل النشاط الكروي في ليبيا بسبب الاشتباكات.

ويتولى البدري تدريب أهلي طرابلس حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتواجد هادي خشبة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في نادي أهلي طرابلس في منصب المدير الرياضي.

وأيضا الأنجولي كريستوف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق.

ويحتل أهلي طرابلس المركز الأول في المجموعة الرابعة للدوري الليبي برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق المدينة صاحب المركز الثاني وذلك قبل جولتين من المرحلة النهائية للدوري.

وتقام المرحلة النهائية للدوري الليبي بتواجد 12 فريق بواقع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الأربعة للدوري.