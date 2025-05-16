الزمالك: رفع إيقاف القيد مسألة وقت.. وسددنا أكثر من 2.5 مليون يورو

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك سداد مستحقات المغربي خالد بو طيب لاعب الفريق السابق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب مستحقات مالية متأخرة لصالح بوطيب.

وأوضح أدهم عبر المركز الإعلامي للزمالك: "رفع إيقاف القيد مسألة وقت فقط، بعدما قام النادي بتحويل مبلغ 983 ألف يورو قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب".

وتابع "النادي قام بسداد مبلغ يزيد عن 2.5 مليون يورو تنفيذا للحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي".

وأضاف "نادي الزمالك كان على تواصل مع المحامي الفرنسي لخالد بوطيب خلال الأيام الماضية لإخطاره بقيام النادي بإجراءات سداد مستحقات اللاعب، ويعمل النادي حاليا على إخطار فيفا بسداد مستحقات بو طيب".

وأتم "مع سداد مستحقات جيمي باتشيكو خلال الأيام المقبلة سنكون أغلقنا هذين الملفين والحصول على الإخطار النهائي من فيفا برفع عقوبة إيقاف القيد حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد مطلع يونيو".

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.