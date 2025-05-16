تمهيدا لرحيل لابورت.. النصر يخطط للتعاقد مع مدافع فينورد

الجمعة، 16 مايو 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

يخطط نادي النصر السعودي للتعاقد مع المدافع السلوفاكي ديفيد هانكو بداية من الموسم المقبل.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن النصر قدم عرضا للتعاقد مع هانكو لمدة 5 سنوات لتعزيز دفاع الفريق.

هانكو انضم إلى فينورد في عام 2022 قادما من سبارتا براج التشيكي مقابل 6 ملايين يورو، ونجح في فرض نفسه كأحد أبرز المدافعين في الدوري الهولندي.

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وساهم هانكو بشكل مباشر في تتويج فريقه بلقب الدوري الهولندي موسم 2022-2023، وكأس هولندا في موسم 2023-2024.

كما شارك في 46 مباراة هذا الموسم بإجمالي 4140 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.

يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه ايام المدافع الإسباني إيميريك لابورت معدودة مع نادي النصر.

ودخل لابورت في صدام مع ستيفانو بيولي مدرب الفريق، إضافة إلى تراجع مستواه بشكل كبير خلال الموسم الحالي.

ويحظى لابورت باهتمام مارسيليا الفرنسي وأتليتك بلباو الإسباني لضمه من صفوف النصر.

ويمتد عقد لابورت مع النصر حتى نهاية الموسم المقبل لكنه بات قريبا من الرحيل عن الفريق السعودي بنهاية الموسم الحالي.

ديفيد هانكو النصر السعودي
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