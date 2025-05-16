خبر في الجول - محمد هاني يقترب من المشاركة أمام البنك الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

الجمعة، 16 مايو 2025 - 14:32

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي

يقترب محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي من العودة للمشاركة في مباريات فريقه.

ويلعب الأهلي أمام البنك الاهلي مساء السبت ضمن الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد هاني يقترب من المشاركة أمام البنك الأهلي بعد تعافيه من إصابة عضلية غيبته عن مواجهة سيراميكا كليوباترا.

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ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

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