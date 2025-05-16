مصطفى محمد: أصولي وقيم راسخة تمنعاني من خوض مواجهة مونبيليه

أوضح المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد لاعب نانت أسباب رفضه المشاركة في مواجهة فريقه ضد مونبيليه.

مصطفى محمد النادي : نانت

ويستضيف نانت فريق مونبيلييه غدا السبت ضمن منافسات الجولة الختامية بمسابقة الدوري الفرنسي.

وكتب مصطفى محمد عبر الاستوري الخاص به على إنستجرام: "لن أشارك في مباراة نانت ومونبلييه يوم السبت المقبل. أنا لست مرتاح لفكرة التحدث علنا ولكنني أشعر اليوم بالحاجة إلى توضيح نهجي، دون السعي إلى تأجيج النقاش. كل شخص يحمل في داخله تاريخا وثقافة وحساسية"

"إن العيش معا يعني أيضا الاعتراف بأن هذا التنوع يمكن التعبير عنه بشكل مختلف اعتمادا على الشخص. أؤمن بالاحترام المتبادل - الاحترام الذي ندين به للآخرين، ولكن أيضا الاحترام الذي ندين به لأنفسنا ومعتقداتنا. ومن ناحيتي، هناك قيم راسخة ومتجذرة مرتبطة بأصولي وإيماني، تجعل مشاركتي في هذه المبادرة صعبة"

"هذا الاختيار شخصي. فهو لا يعبر عن الرفض أو الحكم، بل هو ببساطة إخلاص لما يبنيني. آمل ببساطة أن يتم استقبال هذا القرار بهدوء وتفهم".

وذكرت وكالة فرانس برس أن نادي نانت الفرنسي قرر فرض عقوبة مالية على مهاجمه المصري مصطفى محمد، بعد رفضه المشاركة في مباراة فريقه أمام مونبيليه المقررة ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، بسبب حملة دعم المثلية.

وكشف راديو مونت كارلو وفقا لمصادره في وقت سابق أن مصطفى محمد قرر عدم خوض مواجهة مونبيلييه لأنها تقام تحت شعار دعم المثليين.

وأشار التقرير إلى أن مصطفى محمد يفعل ذلك للعام الثالث على التوالي بسبب رفضه المشاركة في تلك الحملة.

وأوضح التقرير أن أنطوان كومبواري المدير الفني لفريق نانت قد خرج في مؤتمر صحفي وصرح بأن مصطفى محمد يعاني من انزعاج عضلي طفيف.

وينافس نانت على الهبوط قبل جولة من الختام إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، بينما لو هافر في المركز السادس عشر بـ 31 نقطة ثم سانت إيتيان في المركز السابع عشر بـ 30 نقطة.

أما مونبيلييه فتم حسم هبوطه بعد تذيل الترتيب بـ 16 نقطة قبل الجولة الختامية.

وبذلك يكون مصطفى محمد قد اختتم موسمه بالمشاركة في 32 مباراة بمختلف المسابقات.

وساهم مصطفى في سبعة أهداف هذا الموسم إذ سجل ستة وصنع هدف وحيد.

ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى صيف 2027.