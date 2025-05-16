عزل رئيس الاتحاد البرازيلي بسبب قضية احتيال.. وموقف أنشيلوتي

الجمعة، 16 مايو 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أصدرت محكمة العدل في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو قرارا بعزل إدنالدو رودريجيز من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

يأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل.

وبحسب شبكة جلوبو سبورتي البرازيلية، فإن القضاء البرازيلي قرر تعيين فرناندو سارني بشكل مؤقت لتسيير شؤون الاتحاد، حيث سيُكلف بالإشراف على الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.

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من جانبه، أكد فرناندو سارني، أنه لن يغير الاتفاق المسبق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "أنا مؤقت، ولن ألمس ذلك الاتفاق".

وفتحت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل تحقيقات بشأن قضية احتيال تعود لعام 2023 في الاتحاد البرازيلي.

وأتُهم إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد بالتلاعب بقواعد الانتخابات في الاتحاد البرازيلي والعودة للسلطة في ظل ظروف مشكوك في صحته.

ووفقا لتقارير الطب الشرعي فإن توقيع أنطونيو كارلوس نونيش نائب رئيس الاتحاد قد تم تزويره ليستمر رودريجيز في منصبه.

وأشارت التقارير إلى أن نائب الرئيس يفتقر "للقدرات الجسدية والعقلية" وبالتالي وقع على الوثيقة تم "دون كامل قدرته على الفهم أو تم تزويره دون موافقته".

ويتولى رودريجيز البالغ 71 عاما رئاسة الاتحاد البرازيلي منذ 2022 وتمت إعادة انتخابه لولاية جديدة في مارس 2025 بالتزكية.

ورفض الاتحاد البرازيلي ما جاء في الادعاء بالمحكمة الفيدرالية العليا وأصر على أن "الأفعال المتعلقة بالاتفاق المذكورة أعلاه نُفذت في إطار القانون وأنها كانت مشروعة".

ويأتي هذا التطور في وقت حساس للكرة البرازيلية وقبل بداية مشوار أنشيلوتي مع السامبا.

ويلتقي منتخب البرازيل مع الإكوادور وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل.

منتخب البرازيل كارلو انشيلوتي
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