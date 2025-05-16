كأس إفريقيا تحت 20 عاما - موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر ونيجيريا

الجمعة، 16 مايو 2025 - 11:55

كتب : FilGoal

مصر أمام المغرب - أمم إفريقيا للشباب

خسر منتخب مصر تحت 20 عاما أمام نظيره المغربي بهدف دون رد ضمن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب.

وتستضيف مصر منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما والمؤهلة لكاس العالم للشباب بتشيلي.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس إفريقيا تحت 20 عاما.

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وستقام المباراة يوم الأحد 18 مايو في تمام الساعة السادسة مساء.

وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس بالإضافة لقناة الاتحادي الإفريقي لكرة القدم عبر يوتيوب.

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وكان المنتخب النيجيري قد خسر أمام منافسه الجنوب إفريقي في نصف النهائي الأخر.

يذكر أن منتخبات: المغرب ومصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا حجزت مقاعدها في نهائيات كاس العالم للشباب المقرر إقامتها بتشيلي.

منتخب مصر تحت 20 عاما كأس إفريقيا للشباب
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