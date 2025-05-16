تشيزني: أريد مساعدة تير شتيجن.. وفي تلك اللحظة شعرت أننا سنفوز بالدوري

الجمعة، 16 مايو 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - فويتشيك تشيزني - برشلونة

كشف الحارس البولندي فويتشيك تشيزني أن اللحظة التي شعر فيها بأن فريقه قادر على التتويج بلقب الدوري كانت خلال العودة المثيرة أمام أتلتيكو مدريد.

وحول برشلونة تأخره أمام أتليكو مدريد بهدفين إلى الفوز بنتيجة 4-2 في المباراة اليت أقيمت ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وقال تشيزني: "اللحظة التي شعرت فيها أن هذا الفريق سيفوز باللقب؟ الريمونتادا ضد أتلتيكو. في تلك اللحظة، لم أرَ فقط جودة الفريق، بل أيضًا شخصيته، وأنه لا يستسلم حتى النهاية. وإذا لم يستسلم الفريق، فمن الصعب التغلب عليه".

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وفيما يخص مستقبله مع برشلونة، أوضح الحارس المخضرم "الآن حان وقت الحديث مع برشلونة بشأن تجديد عقدي. أعتقد أنه إذا قررت التمديد، فسيكون دوري من على دكة البدلاء في الغالب، لذا عليّ أن أتخذ قراري، لأن هذه وضعية جديدة بالنسبة لي".

وأضاف "أعتقد أنني قادر نفسيًا على تقبّل فكرة دعم تير شتيجن ومساعدته. لذلك، الأمر لا يتعلق بكوني الحارس الأول أو الثاني، بل سيكون قراري مبنيًا على الوضع العائلي".

وينتهي تعاقد تشيزني مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي لكن النادي الكتالوني يرغب في تمديد عقد حارسه البولندي.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه وذلك بالفوز على إسبانيول 2-0 في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

برشلونة رفع رصيده إلى 85 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب قبل جولتين من نهاية المسابقة.

برشلونة تشيزني
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