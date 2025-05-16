رافينيا: واحدة من أسوأ مبارياتي ولكن.. وكنا قريبين من دوري الأبطال

أبدى البرازيلي رافينيا نجم برشلونة سعادته بالتتويج بالدوري الإسباني عقب الفوز على إسبانيول 2-0 في الجولة الـ 36 من المسابقة.

وقال رافينيا في تصريحات إعلامية: "سعيد جداً بتحقيق الدوري الثاني مع برشلونة. آمل أن أفوز بالمزيد وأن أسعد الجماهير كثيرا".

وأضاف "أشعر أني هذا الموسم كان لي دور قيادي أكبر في الفريق. لعبت أكثر وكنت أكثر أهمية".

وأوضح "كانت واحدة من أسوأ مبارياتي هذا الموسم. لكن الأهم هو الفوز. عندما أرتدي هذا القميص، أحاول الفوز بكل شيء نلعب من أجله".

واختتم "والآن علينا الفوز بشيء نحلم به (دوري الأبطال). ليس فقط نحن بل الجماهير أيضا. كنا قريبين جداً منه هذا الموسم، وفي الموسم القادم يمكننا تحقيقه".

وتوج فريق برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك بلقبه الثالث في موسمه الأول، وذلك بالفوز على إسبانيول 2-0 في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني، ليضم الدوري إلى كأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

برشلونة رفع رصيده إلى 85 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب، لتستمر لعبة تبادل البطولة بين الغريمين وحتى ثالثهما.

منذ ثنائية برشلونة المتتالية في 2017-2018 و2018-2019، لم يتمكن أي فريق من الفوز بالدوري الإسباني مرتين على التوالي.

ريال مدريد حصل عليه في 2020، وحققه أتلتيكو مدريد في 2021، ثم استعاده الملكي في 2022، ليأتي برشلونة مع تشافي ويفوز به في 2023، ليسترده مدريد مجددا في 2024، قبل أن يعود الدوري إلى كتالونيا.

ريال مدريد لا يزال الأكثر تتويجا برصيد 36 لقبا، والآن برشلونة يقلص الفارق إلى 8 ألقاب فقط بلقبه الـ 28.