لابورتا: فزنا بالدوري ضد الجميع وهزمنا منافسنا الأكبر.. وسنعود إلى كامب نو

الجمعة، 16 مايو 2025 - 01:42

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

أبدى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سعادته بالتتويج بالدوري الإسباني عقب الفوز على إسبانيول 2-0 في الجولة الـ 36 من المسابقة.

وقال لابورتا في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "فزنا بهذا الدوري رغم كل شيء وضد الجميع".

وأضاف "هزمنا منافسنا الكبير في جميع البطولات وبمستوى عالِ للغاية".

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وتابع "بهذه الجرأة وهذا اللعب بلا تعقيدات عاد عشاق برشلونة ليقعوا في حب الفريق من جديد".

وأكمل "بهذا الفريق الذي يجمع بين الحاضر والمستقبل، يمكننا المنافسة على العديد من الألقاب".

وواصل "هذا الانتصار هو انتصار للأعضاء ولمشجعي برشلونة الذين دعمونا دائما في العديد من لحظات عدم الاستقرار. لقد وضعوا ثقتهم فينا، ما سمح لنا بالحفاظ على الاستقرار المؤسسي".

وكشف "في الموسم القادم سنعود إلى كامب نو".

وتوج فريق برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك بلقبه الثالث في موسمه الأول، وذلك بالفوز على إسبانيول 2-0 في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني، ليضم الدوري إلى كأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

برشلونة رفع رصيده إلى 85 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب، لتستمر لعبة تبادل البطولة بين الغريمين وحتى ثالثهما.

منذ ثنائية برشلونة المتتالية في 2017-2018 و2018-2019، لم يتمكن أي فريق من الفوز بالدوري الإسباني مرتين على التوالي.

ريال مدريد حصل عليه في 2020، وحققه أتلتيكو مدريد في 2021، ثم استعاده الملكي في 2022، ليأتي برشلونة مع تشافي ويفوز به في 2023، ليسترده مدريد مجددا في 2024، قبل أن يعود الدوري إلى كتالونيا.

ريال مدريد لا يزال الأكثر تتويجا برصيد 36 لقبا، والآن برشلونة يقلص الفارق إلى 8 ألقاب فقط بلقبه الـ 28.

لابورتا برشلونة الدوري الإسباني
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