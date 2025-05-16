مدرب إسبانيول: هذا الفارق بين فليك وبعض المدربين.. وطالبت يامال بعدم التمثيل

أشاد مانولو جونزاليس مدرب إسبانيول بتصرف هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة بمنع لاعبيه من الاحتفال بالدوري في ملعب الغريم.

وقال جونزاليس في المؤتمر الصحفي: "لقد أثبت فليك طوال الموسم أنه مدرب جيد ويتمتع بوعي مرتفع وهذا هو الفارق بين بعض المدربين".

وأضاف "لا أرى جدوى من الاحتفال في ملعب الخصم، خاصة في مباريات مثل هذه. تخيل لو حدث ذلك في سانتياجو بيرنابيو. الاحتفال داخل غرفة الملابس هو الأفضل دون استفزاز الجماهير".

وعن طرد لياندرو كابريرا بعد تدخله على لامين يامال قال: "نحن ندمر كرة القدم بهذا الشكل. لا أعتقد أنه يستحق البطاقة الحمراء فلم تكن هناك قوة في التدخل ولا نية للإيذاء فلم يكن ضربا في الوجه أو تدخلا عنيفا".

واختتم "قلت ليامال ألا يسقط نفسه. إنه لاعب عظيم.. لم أقل له ذلك حينها ولكنه رأيي فيه. فقط طلبت منه عدم ادعاء السقوط في لقطة طرد كابريرا".

وتوج فريق برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك بلقبه الثالث في موسمه الأول، وذلك بالفوز على إسبانيول 2-0 في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني، ليضم الدوري إلى كأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

برشلونة رفع رصيده إلى 85 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب، لتستمر لعبة تبادل البطولة بين الغريمين وحتى ثالثهما.

منذ ثنائية برشلونة المتتالية في 2017-2018 و2018-2019، لم يتمكن أي فريق من الفوز بالدوري الإسباني مرتين على التوالي.

ريال مدريد حصل عليه في 2020، وحققه أتلتيكو مدريد في 2021، ثم استعاده الملكي في 2022، ليأتي برشلونة مع تشافي ويفوز به في 2023، ليسترده مدريد مجددا في 2024، قبل أن يعود الدوري إلى كتالونيا.

ريال مدريد لا يزال الأكثر تتويجا برصيد 36 لقبا، والآن برشلونة يقلص الفارق إلى 8 ألقاب فقط بلقبه الـ 28.

وللمرة الثانية، حسم برشلونة اللقب في ملعب غريمه الكتالوني إسبانيول.

حدث الأمر ذاته في 2023، ومع احتفال البلوجرانا في منتصف الملعب، اقتحم بعض الجماهير أرض الملعب وأجبروهم على الفرار لغرفة الملابس.

هذه المرة كان هانزي فليك مستعدا لتفادي تكرار هذا السيناريو، فطلب من لاعبيه الدخول على الفور إلى غرفة الملابس.

البعض احتفل لبعض الوقت، فتم فتح رشاشات الملعب لإيقاف الاحتفال، ولكن رغم ذلك واصل بعضهم الاحتفال أيضا حتى أدخل فليك جميع اللاعبين إلى الداخل.