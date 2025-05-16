اكتملت الثلاثية المحلية.. برشلونة فليك يحسم الدوري الـ 28 أمام الغريم الآخر

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فريق برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك يتوج بلقبه الثالث في موسمه الأول، وذلك بالفوز على إسبانيول 2-0 في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

برشلونة رفع رصيده إلى 85 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب، لتستمر لعبة تبادل البطولة بين الغريمين وحتى ثالثهما.

منذ ثنائية برشلونة المتتالية في 2017-2018 و2018-2019، لم يتمكن أي فريق من الفوز بالدوري الإسباني مرتين على التوالي.

ريال مدريد حصل عليه في 2020، وحققه أتلتيكو مدريد في 2021، ثم استعاده الملكي في 2022، ليأتي برشلونة مع تشافي ويفوز به في 2023، ليسترده مدريد مجددا في 2024، قبل أن يعود الدوري إلى كتالونيا.

ريال مدريد لا يزال الأكثر تتويجا برصيد 36 لقبا، والآن برشلونة يقلص الفارق إلى 8 ألقاب فقط بلقبه الـ 28.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: إريك جارسيا - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتين

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، حل أليخاندرو بالدي بدلا من جيرارد مارتين.

وفي الدقيقة 51 خرج رونالد أراوخو مصابا ليأتي باو كوبارسي بدلا منه.

وبتسديدة رائعة، كسر لامين يامال الصمت التهديفي بهدف رائع على طريقته المفضلة في الدقيقة 53.

وأتى فيرمين لوبيز بدلا من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 65.

ثم حل جافي وهيكتور فورت بدلا من داني أولمو وأندرياس كريستنسن في الدقيقة 77.

وتعرض لياندرو كابريرا للطرد المباشر في الدقيقة 80 بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب ضرب يامال.

وأخيرا بصناعة يامال، سجل فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 95 ليقتل المباراة في اللحظة الأخيرة.

للمرة الثانية، حسم برشلونة اللقب في ملعب غريمه الكتالوني إسبانيول.

حدث الأمر ذاته في 2023، ومع احتفال البلوجرانا في منتصف الملعب، اقتحم بعض الجماهير أرض الملعب وأجبروهم على الفرار لغرفة الملابس.

هذه المرة كان هانزي فليك مستعدا لتفادي تكرار هذا السيناريو، فطلب من لاعبيه الدخول على الفور إلى غرفة الملابس.

البعض احتفل لبعض الوقت، فتم فتح رشاشات الملعب لإيقاف الاحتفال، ولكن رغم ذلك واصل بعضهم الاحتفال أيضا حتى أدخل فليك جميع اللاعبين إلى الداخل.