بعد التتويج بالدوري السعودي.. بلان يثير الجدل بشأن مستقبله مع اتحاد جدة

الجمعة، 16 مايو 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

لوران بلان - مدرب اتحاد جدة

أثار الفرنسي لوران بلان الجدل حول مستقبله مع اتحاد جدة رغم التتويج رسميا بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

وضمن اتحاد جدة التتويج بالدوري السعودي، عقب الفوز على نظيره الرائد 3-1 بالجولة 32 من المسابقة.

وقال بلان في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لا أدري إذا كنت سأبقى في الاتحاد الموسم المقبل لأنني قد لا أفعل عمل أفضل من ذلك، الفريق تطور وتقدم كثيرا وهذا هو الأهم".

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وقال بلان: "أنهينا المهمة بنجاح، فخور بفريقي والصدارة بفارق 6 نقاط، لدينا أسبوعين للإعداد لنهائي الكأس، لدينا الكثير من الاصابات والايقافات وفي نهاية الموسم دائما يحدث ذلك والآن انتهى لدينا الدوري".

وأتم "كان هناك مخاطرة كبيرة في مشاركة رايكوفيتش وكنا ندرك أنه يحتاج إلى جراحة. أشكره لأنه قرر اللعب بمثل هذه الظروف، الكثير من اللاعبين لا يقررون ذلك".

المباراة شهدت غياب النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف اتحاد جدة برصيد 21 هدفا لعدم الجاهزية.

كما غاب موسى ديابي صانع الألعاب بعد تعرضه للطرد في مواجهة النصر.

وبهذا الانتصار، رفع العميد رصيده إلى 77 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه الهلال بفارق 9 نقاط.

الهلال يتبقى له 3 مباريات ولكن في حال الفوز بهم جميعا وخسارة الاتحاد المباراتين المتبقيتين ستتساوى النقاط وهنا سيذهب اللقب لاتحاد جدة بفضل المواجهات المباشرة أمام الهلال.

في المقابل توقف رصيد الرائد عند 21 نقطة في المركز الـ18 والأخير من الدوري السعودي وتأكد هبوطه بشكل رسمي.

لوران بلان اتحاد جدة الدوري السعودي
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