مؤتمر نبيه: توليت المسؤولية منذ 27 يوما فقط أما المغرب يتم تجهيزه من 4 سنوات

يعتبر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أن فريقه قدم أفضل مبارياته في بطولة كأس الأمم أمام المنتخب المغربي.

وخسر منتخب الشباب أمام المغرب بهدف نظيف في نصف نهائي كأس الأمم، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على ملعب الدفاع الجوي.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

وأوضح نبيه في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "توليت المسؤولية منذ 27 يوما فقط وقدمنا أفضل مبارياتنا في البطولة أمام المغرب، المنتخب الذي يتم تجهيزه منذ 4 سنوات"

وأضاف "أشكر اللاعبين على مجهودهم الكبير، خضنا مباراة إضافية في دور المجموعات، وحققنا الفوز أمام غانا في ربع النهائي بعد وقت إضافي"

وتابع "تمنيت الوصول للنهائي ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأتم " لم نتأهل من دور المجموعات بشق الأنفس، وإنما تأهلنا بـ7 نقاط نفس رصيد جنوب إفريقيا متصدر المجموعة، وسيراليون الوصيف"

وتأهل المنتخب المصري إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى بفارق أهداف المواجهات المباشرة أمام جنوب إفريقيا وسيراليون.

وخسر منتخب مصر أمام سيراليون 4-1، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها منتخب جنوب إفريقيا أمام سيراليون، فيما حقق الفراعنة الفوز أمام جنوب إفريقيا 1-0.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الأحد 18 مايو الساعة السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي، فيما يخوض بعدها منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا نهائي البطولة على استاد القاهرة الساعة التاسعة مساءً.