مؤتمر نبيه: توليت المسؤولية منذ 27 يوما فقط أما المغرب يتم تجهيزه من 4 سنوات

الجمعة، 16 مايو 2025 - 00:16

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - منتخب مصر للشباب

يعتبر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أن فريقه قدم أفضل مبارياته في بطولة كأس الأمم أمام المنتخب المغربي.

وخسر منتخب الشباب أمام المغرب بهدف نظيف في نصف نهائي كأس الأمم، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على ملعب الدفاع الجوي.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

أخبار متعلقة:
تكرار لنهائي 97.. منتخب الشباب يخسر أمام المغرب ويكتفي بالمنافسة على المركز الثالث أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب الشباب ينقل معسكره تحضيرا لنصف النهائي أمام المغرب مدير منتخب الشباب: هذا ما أسعفنا أمام غانا

وأوضح نبيه في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "توليت المسؤولية منذ 27 يوما فقط وقدمنا أفضل مبارياتنا في البطولة أمام المغرب، المنتخب الذي يتم تجهيزه منذ 4 سنوات"

وأضاف "أشكر اللاعبين على مجهودهم الكبير، خضنا مباراة إضافية في دور المجموعات، وحققنا الفوز أمام غانا في ربع النهائي بعد وقت إضافي"

وتابع "تمنيت الوصول للنهائي ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأتم " لم نتأهل من دور المجموعات بشق الأنفس، وإنما تأهلنا بـ7 نقاط نفس رصيد جنوب إفريقيا متصدر المجموعة، وسيراليون الوصيف"

وتأهل المنتخب المصري إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى بفارق أهداف المواجهات المباشرة أمام جنوب إفريقيا وسيراليون.

وخسر منتخب مصر أمام سيراليون 4-1، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها منتخب جنوب إفريقيا أمام سيراليون، فيما حقق الفراعنة الفوز أمام جنوب إفريقيا 1-0.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الأحد 18 مايو الساعة السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي، فيما يخوض بعدها منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا نهائي البطولة على استاد القاهرة الساعة التاسعة مساءً.

المغرب مصر كأس الأمم الأفريقية للشباب
نرشح لكم
تكرار لنهائي 97.. منتخب الشباب يخسر أمام المغرب ويكتفي بالمنافسة على المركز الثالث انتهت في أمم إفريقيا للشباب - المغرب (1)-(0) مصر أمم إفريقيا للشباب - تشكيل مصر.. نبيه يواجه المغرب بنفس اختيارات غانا خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة مصر ضد المغرب بأمم إفريقيا للشباب كاباكا : تعاهدنا على عبور مباراة المغرب.. ولن نفرط في حلمنا أسامة نبيه: جاهزون للقاء المغرب.. المباراة دربي عربي إفريقي أسامة نبيه: مجموعتنا شهدت تأهل منتخبين لكأس العالم.. وتعرضنا لضغط لهذا السبب دورة بولندا الدولية - منتخب مصر تحت 16 عاما يفوز على كندا بركلات الترجيح
أخر الأخبار
فليك: لذلك أوقفت الاحتفال في الملعب.. وهدف يامال ليس جديدا بالنسبة لي 24 دقيقة | الدوري الإسباني
رافينيا: واحدة من أسوأ مبارياتي ولكن.. وكنا قريبين من دوري الأبطال 28 دقيقة | الدوري الإسباني
لابورتا: فزنا بالدوري ضد الجميع وهزمنا منافسنا الأكبر.. وسنعود إلى كامب نو 31 دقيقة | الدوري الإسباني
فيرمين لوبيز: هدف اليوم عوضني عن الكلاسيكو.. ولا نقلل من أحد باحتفالنا 34 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب إسبانيول: هذا الفارق بين فليك وبعض المدربين.. وطالبت يامال بعدم التمثيل 39 دقيقة | الدوري الإسباني
بيدري: 200 مباراة مع برشلونة؟ لم أحلم إلا بواحدة.. وأترك الرقص لـ يامال 56 دقيقة | الدوري الإسباني
اكتملت الثلاثية المحلية.. برشلونة فليك يحسم الدوري الـ 28 أمام الغريم الآخر ساعة | الدوري الإسباني
بعد التتويج بالدوري السعودي.. بلان يثير الجدل بشأن مستقبله مع اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة